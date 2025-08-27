Gjermania ka refuzuar më shumë se 10.000 emigrantë të parregullt në kufijtë e saj që nga marrja e pushtetit nga qeveria e re e koalicionit të udhëhequr nga konservatorët në maj, tha ministri i Brendshëm i Gjermanisë.
Alexander Dobrindt, aleat i ngushtë i kancelarit Friedrich Merz, i tha revistës javore Stern se masat më të rrepta kufitare kanë rezultuar të suksesshme dhe qeveria planifikon t’i zgjasë ato përtej shtatorit.
“Ne kemi refuzuar mbi 10.000 migrantë të paligjshëm në kufijtë tanë që nga 8 maji, përfshirë rreth 550 kërkues azili. Është bërë e qartë se kjo nuk bën më diferencë në kufi, dhe kjo është arsyeja pse aplikimet për azil po bien”, tha ai.
Dobrindt argumentoi se masat më të rrepta të qeverisë kanë rezultuar “shumë efektive” dhe kanë ndryshuar perceptimin global, duke bërë të gjithë të vetëdijshëm se politika e migracionit të Gjermanisë ka ndryshuar. “Për të vazhduar këtë sukses, ne do të zgjasim këto kontrolle përtej shtatorit. Të gjitha masat janë brenda kufijve të ligjit kombëtar dhe atij evropian”, shtoi ai.
Gjermania, ekonomia më e madhe e BE-së, aktualisht strehon rreth 3,5 milionë refugjatë, kryesisht ukrainas, sirianë dhe afganë që janë larguar nga lufta dhe konfliktet në vendet e tyre të origjinës.
Gjatë fushatës zgjedhore të shkurtit, Partia Kristiandemokrate e kancelarit Merz premtoi masa strikte për të frenuar migracionin e parregullt. Pas formimit të qeverisë së koalicionit në maj, ata zbatuan kontrolle më të gjera kufitare me vendet fqinje, edhe pse këto vende janë anëtare të BE-së.
Kontrollet kufitare të Gjermanisë kanë krijuar tensione sidomos me fqinjën lindore Poloni. Për pasojë, qeveria polake zbatoi muajin e kaluar kontrolle të përkohshme reciproke kufitare. Politikanë kryesorë polakë kanë akuzuar Gjermaninë për shtyrjen e migrantëve nga territori gjerman drejt Polonisë.
Sipas rregullave të BE-së, shtetet anëtare mund të zbatojnë kontrolle kufitare të përkohshme në zonën pa pasaporta Schengen vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, si përballimi i kërcënimeve serioze ndaj rendit publik. Komisioni Evropian ka thënë disa herë se këto masa duhet përdorur vetëm si “masa e fundit” dhe duhet të mbeten të përkohshme.
Konservatorët e Merz argumentojnë se sipas ligjit dhe direktivave të BE-së, kërkuesit e azilit duhet të dorëzojnë aplikimet e tyre në vendin e parë të BE-së ku hyjnë, si Greqia ose Italia – në vend që të udhëtojnë në Gjermani para përpunimit të aplikimeve. Politika e përbashkët e migracionit dhe azilit e BE-së parashikon shpërndarjen e kërkuesve të azilit të pranuar mes shteteve anëtare.