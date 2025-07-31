Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov shprehu të enjten mbështetje për sovranitetin e Sirisë, duke theksuar kundërshtimin e Moskës ndaj "shfrytëzimit" të territorit sirian si një platformë për përballje gjeopolitike.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë pas bisedimeve me ministrin e Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani, Lavrov tha: "Rusia ka kundërshtuar vazhdimisht shfrytëzimin e territorit sirian për rivalitete gjeopolitike ose si fushë beteje për mosmarrëveshjet e shteteve të tjera."
Ai u shprehu optimist se Siria do t'i kapërcejë me sukses sfidat e saj aktuale.
"Përshkallëzimi i mprehtë i kohëve të fundit në provincën (jugore siriane) Suwayda, si dhe ngjarjet e mëparshme në bregdetin sirian, nënvizojnë sfidat e vazhdueshme me të cilat përballet udhëheqja dhe shoqëria siriane në këtë fazë", vuri në dukje Lavrov, duke paralajmëruar: "Të gjithë anëtarët e bashkësisë ndërkombëtare duhet të shmangin veprimet që rrezikojnë përshkallëzim të mëtejshëm."
Ai gjithashtu mbështeti iniciativën e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për të vendosur një prani në Suwayda, duke deklaruar se kjo do të "ndihmonte në stabilizimin e situatës dhe parandalimin e përsëritjes së situatave të tilla".
"Jemi të bindur se normalizimi i qëndrueshëm në Siri kërkon dialog gjithëpërfshirës. Shpresojmë që masat e shpallura nga qeveria kalimtare e Presidentit (Ahmad) al-Sharaa do t'i çojnë përpara drejtpërdrejt këto qëllime", shtoi Lavrov.
Ministri gjithashtu mbështeti zgjedhjet e ardhshme parlamentare të shtatorit në Siri, duke theksuar rolin e tyre në nxitjen e pajtimit kombëtar.
"Ne riafirmojmë angazhimin tonë për unitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Sirisë dhe jemi të gatshëm të mbështesim rindërtimin pas konfliktit", vuri në dukje ai.