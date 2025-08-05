BIZNES & TEKNOLOGJI
Pretendohet se NASA përgatitet të dërgojë një reaktor bërthamor në Hënë
Sekretari i Transportit dhe drejtori i përkohshëm i NASA-s, Sean Duffy, pritet të njoftojë këtë javë një projekt për reaktorin bërthamor që planifikohet të ndërtohet dhe më pas të niset në Hënë.
5 Gusht 2025

Pretendohet se Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe e Hapësirës e ShBA-së (NASA) planifikon të dërgojë një reaktor bërthamor në sipërfaqen e Hënës.

Sipas lajmit të revistës amerikane "Politico", bazuar në dokumentet që ka siguruar, NASA po përgatitet të ndajë një projekt të madh me publikun.

Sekretari i Transportit dhe drejtori i përkohshëm i NASA-s, Sean Duffy, pritet të njoftojë këtë javë një projekt për reaktorin bërthamor që planifikohet të ndërtohet dhe më pas të niset në Hënë.

Reaktori bërthamor pritet të ketë fuqi prej 100 kilovatësh dhe synohet të dërgohet në hapësirë deri në vitin 2030.

Një zyrtar i lartë i NASA-s, emri i të cilit nuk është bërë i ditur, i tha revistës se ShBA-ja synon të fitojë garën e dytë hapësinore me këtë hap.

Dokumentet që lidhen me projektin thonë se vendi i parë që do të ketë një reaktor bërthamor në Hënë mund të "kufizojë ndjeshëm ShBA-në duke e shpallur atë një zonë të kufizuar".

