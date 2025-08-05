BOTA
1 minuta leximi
Satelitët zbulojnë dëme në bazën bërthamore ruse pas tërmetit në Kamchatka
Imazhet satelitore të ofruara nga Planet Labs PBC me qendër në ShBA zbuluan efektet që tërmeti 8.8 ballë në Kamchatka ka shkaktuar në një bazë me rëndësi strategjike të Rusisë.
Satelitët zbulojnë dëme në bazën bërthamore ruse pas tërmetit në Kamchatka
Satelitët zbulojnë dëme në bazën bërthamore ruse pas tërmetit në Kamchatka / AA
5 Gusht 2025

Imazhet satelitore tregojnë dëme të shënuara në bazën e nëndetëseve bërthamore "Rybachiy", e vendosur pranë epiqendrës së tërmetit me magnitudë 8.8 ballë që goditi rajonin e Kamchatka-s në Rusi më 30 korrik.

Imazhet satelitore të ofruara nga Planet Labs PBC me qendër në ShBA dhe të publikuara nga New York Times (NYT) zbuluan efektet që tërmeti 8.8 ballë në Kamchatka ka shkaktuar në një bazë me rëndësi strategjike të Rusisë.

Në pamjet të cilat thuhet se i përkasin periudhës katër ditë pas tërmetit në Kamchatka, një nga më të fuqishmit të regjistruar ndonjëherë, paraqiten dëme në bazën e nëndetëseve bërthamore "Rybachiy", e vendosur afërsisht 130 kilometra nga epiqendra e tërmetit.

recommended

Gjithashtu imazhet paraqesin një skelë që i përket bazës, ku janë të stacionuara nëndetëset bërthamore nga Flota e Paqësorit e Rusisë që ka pësuar dëmtime të rënda dhe që është shkëputur nga vendi i saj i lidhjes.

Imazhet tregojnë se anijet dhe pesë nëndetëse bërthamore janë tërhequr në skela të tjera aty pranë, por nuk janë vënë re dëme të tjera të mëdha në të gjithë bazën.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us