Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, i bëri thirrje Presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, të heqë dorënga Krimea dhe anëtarësimi në NATO, duke deklaruar se këto dy çështje nuk ishin në agjendë.
Presidenti Trump, i cili do të presë sot udhëheqësit evropianë së bashku me Zelenskyn në Shtëpinë e Bardhë, bëri deklarata mbi procesin Rusi-Ukrainë në llogarinë e tij Truth Social.
Trump theksoi krenarinë e tij për pritjen e kaq shumë udhëheqësve evropianë dhe theksoi se ata do të zhvillojnë diskutime të rëndësishme mbi procesin e paqes.
Duke iu referuar Zelenskyt, Presidenti Trump tha: "Ai mund ta përfundojë luftën me Rusinë menjëherë nëse dëshiron, ose mund të vazhdojë të luftojë", dhe se ish-Presidenti, Barack Obama ia dha Krimenë Rusisë pa u qëlluar asnjë e shtënë dhe se ajo nuk mund të rifitohet më.
Trump deklaroi gjithashtu se hyrja e Ukrainës në NATO nuk është më në tryezë.
Presidenti i ShBA-së do të takohet së pari me Presidentin ukrainas Zelensky në Shtëpinë e Bardhë sot, dhe më pas do të zhvillojë një takim në shkallë të gjerë me udhëheqësit evropianë.