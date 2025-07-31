BOTA
1 minuta leximi
Ukraina: Është koha të "konfiskohen" asetet ruse, "jo vetëm të ngrihen"
"Nëse bota nuk synon të ndryshojë regjimin në Rusi, kjo do të thotë që edhe pasi të mbarojë lufta, Moska do të përpiqet të destabilizojë vendet fqinje", pohoi presidenti Volodymyr Zelenskyy.
Ukraina: Është koha të "konfiskohen" asetet ruse, "jo vetëm të ngrihen"
Ukraina: Është koha të "konfiskohen" asetet ruse, "jo vetëm të ngrihen" / Reuters
31 Korrik 2025

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se detyra kryesore e Evropës sot është "të ndalojë Rusinë", duke sugjeruar që asetet ruse duhet të konfiskohen, jo vetëm të ngrihen.

"Është koha të konfiskohen asetet ruse, jo vetëm të ngrihen. Të konfiskohen dhe të përdoren për t’i shërbyer paqes, jo luftës", tha Zelenskyy gjatë fjalimit të tij nëpërmjet videokonferencës në Konferencën Helsinki+50, e cila mbahet në kryeqytetin finlandez Helsinki.

Ai vuri në dukje se evropianët duhet të mbrojnë veten nga kërcënimet e paraqitura nga Rusia në planin afatgjatë.

recommended

"Nëse bota nuk synon të ndryshojë regjimin në Rusi, kjo do të thotë që edhe pasi të mbarojë lufta, Moska do të përpiqet të destabilizojë vendet fqinje", pohoi ai.

Zelenskyy tha se "detyra kryesore e Evropës është të ndalojë Rusinë tani dhe të bëjë gjithçka" që mundet për të rritur pikat e tyre të forta të përbashkëta në siguri, ekonomi, teknologji dhe zhvillim shoqëror.

E organizuar nga Finlanda, Konferenca Helsinki+50 shënon 50-vjetorin e Aktit Final të Helsinkit, i cili u nënshkrua për të përmirësuar marrëdhëniet midis bllokut lindor dhe perëndimor gjatë Luftës së Ftohtë duke adresuar çështjet e sigurisë, ekonomisë dhe humanitare.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us