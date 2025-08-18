DIPLOMATI
Norge ærgrer sig over Danmarks manglende anerkendelse af Palæstina
Vestlig kritik af Ruslands brud på krigens love vil være mere legitim, hvis ”andre krænkelser” også fordømmes, lyder det.
Norges udenrigsminister Espen Barth Eide taler til FN’s Generalforsamling. (Arkivfoto) / AP
18. august 2025

Norges udenrigsminister, Espen Barth Eide, har udtrykt utilfredshed med Danmarks beslutning om ikke at anerkende en palæstinensisk stat.

I et interview med Politiken fredag sagde den norske minister, at han var glad for, at de nordiske lande, heriblandt Danmark, generelt står sammen i udenrigspolitiske spørgsmål.

Men han så gerne, at den danske regering havde gjort ligesom sine allierede og anerkendt staten Palæstina.

Eide priste Danmark for at holde fast i den nordiske tradition om at være ”konsekvent i støtten til folkeretten”, og advarede om, at selektivitet i dette henseende kunne være på bekostning af et lands troværdighed.

Vestlig kritik af Ruslands brud på krigens love vil være mere legitim, hvis ”andre krænkelser” også fordømmes, lyder det i interviewet, ifølge AA.

Danmark står alene

Sidste år stemte Folketinget om en dansk anerkendelse af Palæstina, hvor et stort flertal forkastede forslaget med henvisning til regeringens holdning om, at de ”rette betingelser” ikke var blevet opnået endnu.

Norge anerkendte formelt Palæstina som en selvstændig stat sidste år.

Sverige og andre europæiske lande har siden fulgt trop, og endnu flere ventes at stadfæste en anerkendelse, når FN’s Generalforsamling finder sted i september måned.

Israels folkemorderiske krig mod det belejrede Gaza fortsætter på 22. måned.

Størstedelen af de over 60.000 dræbte palæstinensere er kvinder og børn.

KILDE:AA, TRT Dansk
