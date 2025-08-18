Norges udenrigsminister, Espen Barth Eide, har udtrykt utilfredshed med Danmarks beslutning om ikke at anerkende en palæstinensisk stat.

I et interview med Politiken fredag sagde den norske minister, at han var glad for, at de nordiske lande, heriblandt Danmark, generelt står sammen i udenrigspolitiske spørgsmål.

Men han så gerne, at den danske regering havde gjort ligesom sine allierede og anerkendt staten Palæstina.

Eide priste Danmark for at holde fast i den nordiske tradition om at være ”konsekvent i støtten til folkeretten”, og advarede om, at selektivitet i dette henseende kunne være på bekostning af et lands troværdighed.

Vestlig kritik af Ruslands brud på krigens love vil være mere legitim, hvis ”andre krænkelser” også fordømmes, lyder det i interviewet, ifølge AA.

Danmark står alene