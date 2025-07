Palæstinensere fra Gaza, der tilbageholdes i israelske fængsler, udsættes for grov tortur og ydmygende behandling – herunder tvungen indtagelse af alkohol, skoldning med kogende vand og bevidst udsultning. Det fremgår af en fælles erklæring fra Palestinian Prisoners Society og Commission of Detainees’ Affairs.

Under besøg i juli til flere israelske detentionscentre – heriblandt Ketziot, Ofer, Sde Teiman og det russiske fængselskompleks i Jerusalem – har juridiske hold fra de to organisationer indsamlet vidneudsagn fra indsatte.

“Vidneudsagnene dokumenterer et hidtil uset niveau af tortur under anholdelse og forhør”, lød det i erklæringen. Organisationerne beskriver en virkelighed præget af “medicinske forbrydelser, bevidst udsultning og systematisk mishandling i fængsler og militærbaser”.

En af fangerne fortalte, at han blev tvunget til at drikke alkohol – en praksis, der er forbudt i islam. En anden forsøgte at tage sit eget liv, efter at en israelsk forhørsleder løgnagtigt påstod, at hele hans familie var blevet dræbt.

Andre beskrev, hvordan de blev tævet, mens de var nøgne, skoldet med kogende vand eller angrebet af hunde.

Ifølge de to grupper er adskillige fanger døde som følge af tortur, mens mange andre stadig holdes skjult og uden kontakt med omverdenen.

“Disse vidneudsagn repræsenterer kun en brøkdel af de hundredvis af dokumenterede sager fra Gaza-fanger”, tilføjede erklæringen.

De to organisationer opfordrer det internationale samfund til at igangsætte uafhængige undersøgelser.