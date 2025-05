Mere end 65 progressive, trosbaserede og menneskerettighedsgrupper har opfordret det amerikanske senat til at afvise Mike Huckabees nominering som USA’s ambassadør i Israel.

“Mr. Huckabee er uegnet til denne vigtige diplomatiske post på grund af hans anti-muslimske, anti-palæstinensiske og antisemitiske holdninger og udtalelser, hans støtte til ulovlige bosættelser og annektering samt hans ekstreme synspunkter, der støtter den israelske regerings folkedrab på palæstinensere” lyder det i brevet, som blev sendt mandag.

Blandt de underskrivende organisationer er Americans for Justice in Palestine Action, CODEPINK, Jewish Voice for Peace Action, Muslim Peace Fellowship, Progressive Democrats of America og US Campaign for Palestinian Rights Action. De har sendt en appel i et brev til senatets flertalsleder John Thune, mindretalsleder Chuck Schumer, formanden for Senatets Udenrigsudvalg James Risch og den øverste demokratiske medlem af udvalget, Jeanne Shaheen.

Grupperne påpeger også, at Huckabees støtte til Israels premierminister Benjamin Netanyahus “aggressive” politikker kun forstærker bekymringen om hans evne til at fungere som en “upartisk og retfærdig repræsentant” for amerikanske interesser.

“Hans udnævnelse vil opildne dem, der modsætter sig fred, og forværre splittelse snarere end at fremme konstruktiv dialog og forståelse”, skriver de.

“Vi opfordrer jer til at afvise Mike Huckabees nominering og i stedet støtte en kandidat, der vil repræsentere USA med integritet, respektere international lov, forsvare menneskerettighederne for alle og arbejde for en retfærdig og varig fred”, tilføjer de.

Kontroversiel figur

Under sin nomineringshøring i Senatets Udenrigsudvalg tirsdag lovede Huckabee at følge præsident Donald Trumps politik i Gaza og fastslog, at Hamas ikke har nogen fremtid i det palæstinensiske område.

“Hamas er ikke en regering. Det er ikke en stående hær. Det er en terrororganisation, og den har handlet derefter. Den må behandles som sådan”, sagde Huckabee.

Den demokratiske senator Jeanne Shaheen kritiserede Huckabee under høringen for hans støtte til Israels annekteringsplaner for Vestbredden og beskrev det som ekstremt provokerende for både Mellemøsten og den muslimske verden.

Huckabees kontroversielle holdninger:

1. Huckabee har konsekvent afvist idéen om en tostatsløsning mellem Israel og Palæstina, en holdning, der flugter med Israels hårde linje, men som afviger fra den bredere internationale diplomatiske indsats.

2. Han støtter Israels annektering af palæstinensiske områder og bakker op om ekstreme bosættergrupper, hvilket ifølge eksperter krænker international lov og eskalerer konflikten.

3. Allerede før hans høring udtrykte demokrater og nogle pro-israelske grupper modstand mod hans nominering og kaldte hans synspunkter “ekstreme” og “i modstrid med amerikanske interesser”.

4. Det jødiske demokratiske kongresmedlem Jerry Nadler sagde mandag: “Huckabees holdninger er ikke ord fra en reflekteret diplomat – det er ord fra en provokatør, hvis synspunkter er langt uden for den internationale konsensus og i strid med de grundlæggende principper for amerikansk diplomati”.

5. Jeremy Ben-Ami, præsident for den pro-israelske gruppe J Street, der tidligere har kritiseret både Biden- og Trump-administrationernes medansvar for krigsforbrydelser i Gaza, sagde, at Huckabees synspunkter “vil underminere amerikanske interesser og administrationens erklærede mål om at forfølge en langsigtet regional fred og sikkerhed”.

6. “Mr. Huckabees støtte til annektering, ekstreme bosættere og fanatisk kristen zionisme står i skarp kontrast til de jødiske, demokratiske værdier, som det store flertal i vores samfund bekender sig til – og i skarp kontrast til Israels grundlæggende værdier om retfærdighed, lighed og fred”, tilføjede han.