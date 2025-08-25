USA
1 minut læsning
Trump truer amerikanske medier, lufter idé om at fratage sendetilladelser
USA’s præsident siger, at han ville være ”helt for” at ABC og NBC mister deres sendelicenser på grund af ”partisk” dækning af hans præsidentskab.
Trump truer amerikanske medier, lufter idé om at fratage sendetilladelser
Trump har ofte kritiseret de etablerede medier og det, han kalder ”fake news”-dækning af hans administration. / AA
25. august 2025

USA’s præsident Donald Trump anklagede søndag de store tv-netværker for partisk dækning og foreslog, at de burde fratages deres sendetilladelser.

I et opslag på det amerikanske sociale medie Truth Social, som han selv ejer, hævdede Trump, at tv-stationerne ABC og NBC leverer overvejende negativ omtale af hans præsidentskab.

”På trods af min store popularitet og – ifølge mange – nogle af de mest succesfulde otte måneder i USA’s præsidenthistorie, giver ABC og NBC FAKE NEWS, to af de mest partiske og utroværdige netværker nogensinde, mig 97% NEGATIVE HISTORIER”, skrev han.

Anbefalet

Trump tilføjede endda, at medierne ifølge ham selv fungerer som ”en forlængelse” af Det Demokratiske Parti og derfor burde få frataget deres licenser af Federal Communications Commission (FCC).

”Jeg ville være helt for det, fordi de er så partiske og utroværdige – en reel trussel mod vores demokrati!!!” tilføjede han.

Trump har ofte kritiseret de etablerede medier og det, han kalder ”fake news”-dækning af hans administration.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us