USA’s præsident Donald Trump anklagede søndag de store tv-netværker for partisk dækning og foreslog, at de burde fratages deres sendetilladelser.

I et opslag på det amerikanske sociale medie Truth Social, som han selv ejer, hævdede Trump, at tv-stationerne ABC og NBC leverer overvejende negativ omtale af hans præsidentskab.

”På trods af min store popularitet og – ifølge mange – nogle af de mest succesfulde otte måneder i USA’s præsidenthistorie, giver ABC og NBC FAKE NEWS, to af de mest partiske og utroværdige netværker nogensinde, mig 97% NEGATIVE HISTORIER”, skrev han.