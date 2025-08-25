USA’s præsident Donald Trump anklagede søndag de store tv-netværker for partisk dækning og foreslog, at de burde fratages deres sendetilladelser.
I et opslag på det amerikanske sociale medie Truth Social, som han selv ejer, hævdede Trump, at tv-stationerne ABC og NBC leverer overvejende negativ omtale af hans præsidentskab.
”På trods af min store popularitet og – ifølge mange – nogle af de mest succesfulde otte måneder i USA’s præsidenthistorie, giver ABC og NBC FAKE NEWS, to af de mest partiske og utroværdige netværker nogensinde, mig 97% NEGATIVE HISTORIER”, skrev han.
Trump tilføjede endda, at medierne ifølge ham selv fungerer som ”en forlængelse” af Det Demokratiske Parti og derfor burde få frataget deres licenser af Federal Communications Commission (FCC).
”Jeg ville være helt for det, fordi de er så partiske og utroværdige – en reel trussel mod vores demokrati!!!” tilføjede han.
Trump har ofte kritiseret de etablerede medier og det, han kalder ”fake news”-dækning af hans administration.