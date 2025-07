USA’s præsident Donald Trump advarede tidligt torsdag om, at en handelsaftale med Canada vil blive “meget svær”, efter at Ottawa har meldt sin støtte til en palæstinensisk stat.

“Wow! Canada har lige meddelt, at de støtter en palæstinensisk stat. Det gør det meget svært for os at lave en handelsaftale med dem. Oh Canada!!!”, skrev Trump på Truth Social.

Udmeldingen kommer, efter at Canadas premierminister Mark Carney onsdag annoncerede, at landet vil anerkende Palæstina som stat i september – med henvisning til den “utålelige” humanitære situation i Gaza.

“Canada har til hensigt at anerkende staten Palæstina ved FN’s 80. Generalforsamling i september 2025”, sagde Carney ved en pressekonference i Ottawa efter at have ledet et virtuelt regeringsmøde.