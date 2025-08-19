USA har afvist påstande om, at landet skulle have grebet ind for at sikre løsladelsen af en israelsk cybersikkerhedsleder, der blev anholdt i Nevada efter at være blevet sigtet for at have forsøgt at udnytte en mindreårig.

“Udenrigsministeriet er bekendt med, at Tom Artiom Alexandrovich, en israelsk statsborger, blev anholdt i Las Vegas og fik fastsat en retsdato i forbindelse med anklager om online forsøg på seksuel udnyttelse af en mindreårig”, skrev Udenrigsministeriets “Bureau of Near Eastern Affairs” mandag på X.

“Han påberåbte sig ikke diplomatisk immunitet og blev løsladt af en dommer i delstaten i afventning af en retsdato. Enhver påstand om, at den amerikanske regering greb ind, er usand”, tilføjede bureauet.

Ifølge retsdokumenter gennemgået af Reuters blev der indbetalt en kaution på 10.000 dollar i Alexandrovichs sag ved Henderson Detention Center, sydøst for Las Vegas, den 7. august.