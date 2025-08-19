USA
USA afviser rolle i løsladelse af højtstående israeler anklaget for overgreb mod mindreårig
Udenrigsministeriet siger, at den israelske statsborger med tilknytning til Israels regering blev løsladt af en delstatsdomstol – ikke gennem amerikansk indblanding.
Udenrigsministeriet siger, at en israelsk regeringsansat blev løsladt af en domstol, ikke på grund af amerikansk indgriben. / Reuters
18 timer siden

USA har afvist påstande om, at landet skulle have grebet ind for at sikre løsladelsen af en israelsk cybersikkerhedsleder, der blev anholdt i Nevada efter at være blevet sigtet for at have forsøgt at udnytte en mindreårig.

“Udenrigsministeriet er bekendt med, at Tom Artiom Alexandrovich, en israelsk statsborger, blev anholdt i Las Vegas og fik fastsat en retsdato i forbindelse med anklager om online forsøg på seksuel udnyttelse af en mindreårig”, skrev Udenrigsministeriets “Bureau of Near Eastern Affairs” mandag på X.

“Han påberåbte sig ikke diplomatisk immunitet og blev løsladt af en dommer i delstaten i afventning af en retsdato. Enhver påstand om, at den amerikanske regering greb ind, er usand”, tilføjede bureauet.

Ifølge retsdokumenter gennemgået af Reuters blev der indbetalt en kaution på 10.000 dollar i Alexandrovichs sag ved Henderson Detention Center, sydøst for Las Vegas, den 7. august.

Alexandrovich, 38, er på den israelske regerings hjemmeside opført som leder af den teknologiske forsvarsafdeling i Israel National Cyber Directorate, en myndighed med ansvar for civil cybersikkerhed.

Anholdelsen fandt angiveligt sted i sidste uge, men den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor nedtonede hændelsen.

Her lød det, at Alexandrovich blot var blevet “afhørt” og “var vendt tilbage til Israel som planlagt”.

Nyheden om Alexandrovichs løsladelse udløste hurtigt spekulationer om muligt politisk pres, på grund af Washingtons tætte relationer til Israel.

Delstatsmyndighederne i Nevada har ikke offentligt fremlagt en tidsplan for sagens videre forløb, men sagen forventes at gå videre i en lokal domstol i de kommende uger.

