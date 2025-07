En betydelig mængde kokain er blevet fundet i en bananforsendelse i adskillige Coop-butikker i Danmark. Det er ifølge DR fredag.

Tidligt i sidste uge fandt ansatte fra 12 forskellige forretninger stoffet gemt blandt bananerne.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har igangsat en efterforskning for at finde ud af, hvordan kokain er havnet i en dagligvareleverance.

Politiinspektør Henrik Andersen oplyser, at sagen bliver taget ”ekstremt alvorligt”.

Kriminolog Henrik Vigh, som har udtalt sig til DR, fortæller, at brugen af bananforsendelser til kokainsmugling er en del af en voksende trend.

Holdbarhedstiden for frugt gør, at bananleverancer kommer hurtigere igennem tolden. Derfor er denne vej mere attraktiv for smuglere.

Lignende tilfælde er for nyligt også sket i Tyskland og Norge. Ifølge DR blev der sidste år fundet hele 95 kg kokain i bananer i Tyskland, mens Norge gjorde et fund på 134 kg i december 2023 alene.