ŚWIAT
1 min. czytania
FBI publikuje nagranie wideo przedstawiające podejrzanego o zastrzelenie Charliego Kirka
Urzędnicy zwracają uwagę na "charakterystyczne" cechy, podczas gdy poszukiwania uciekiniera nasilają się; Nagroda w wysokości 100 000 dolarów za informacje.
Na nagraniu widać, jak podejrzany biegnie po dachu, po czym zeskakuje na krawędź i znika w pobliskim lesie. / Reuters
12 września 2025

FBI opublikowało nowe nagranie wideo przedstawiające podejrzanego o śmiertelne postrzelenie czołowego amerykańskiego działacza konserwatywnego, Charliego Kirka. Na nagraniu widać, jak podejrzany biegnie po dachu, po czym zeskakuje na krawędź i znika w pobliskim lesie.

Władze poinformowały, że podejrzany, który “wydaje się być w wieku studenckim”, miał na sobie czarną koszulkę z amerykańską flagą oraz buty marki Converse, wymienione informację określono jako “charakterystyczne” cechy identyfikacyjne.

Policja przekazała, że z miejsca zbrodni na Uniwersytecie Utah Valley, gdzie w środę zginął Kirk, sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa, pobrano dowody DNA do analizy.

Prokuratorzy przygotowują się do wystąpienia o karę śmierci, gdy tylko podejrzany zostanie zatrzymany.

Śledczy potwierdzili, że w zalesionym obszarze w pobliżu kampusu znaleziono karabin o dużej mocy.

Lokalne media podały, że policja zidentyfikowała “osobę podejrzaną”, choć nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań.

FBI zaoferowało nagrodę w wysokości 100 000 dolarów za informacje prowadzące do schwytania podejrzanego. Opublikowano również nagranie audio zarejestrowane przez policję tuż po strzelaninie, a śledczy analizują zdjęcia podejrzanego w nadziei na uzyskanie nowych tropów.

Zabójstwo 31-letniego założyciela organizacji Turning Point USA wywołało powszechne oburzenie i potępienie wśród przedstawicieli różnych opcji politycznych.

