Noc zapadła nad morzem, gdy aktywiści przemieszczali się po pokładach Global Sumud Flotilla (GSF), zwijając liny i wydając instrukcje w różnych językach. Na statku Alma nagły błysk rozświetlił wodę, a na pokładzie pojawił się ogień. Wolontariusze szybko chwycili za węże i opanowali płomienie w ciągu kilku minut.
“Dwie noce z rzędu. To nie jest przypadek,” powiedział jeden z aktywistów. “To zagrożenie dla naszej misji, i traktujemy je bardzo poważnie.”
Wśród osób przygotowujących się do rejsu jest pakistański senator Mushtaq Ahmad Khan, członek flotylli. W wywiadzie dla TRT World Khan określił ataki dronów jako “akt terroryzmu ze strony rasistowskiego reżimu izraelskiego wobec pokojowej misji humanitarnej.”
“To legalna i bezprzemocowa misja solidarnościowa prowadzona na wodach międzynarodowych. Staramy się zakończyć nieludzką blokadę i oblężenie, dostarczyć pomoc oraz ustanowić korytarz humanitarny do Gazy. Świat musi działać, aby powstrzymać to ludobójstwo,” mówi Khan.
Global Sumud Flotilla – nazwana od arabskiego słowa oznaczającego “wytrwałość” – planuje wypłynąć z Tunezji z międzynarodową grupą lekarzy, dziennikarzy i działaczy na ponad 50 łodziach. Ich misją jest zakwestionowanie izraelskiej blokady Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej.
Flotylla poinformowała w poniedziałek, że jej flagowy statek, Family Boat, został zaatakowany prawdopodobnie przez drona.
Na pokładzie znajdowali się członkowie załogi z poprzedniego statku pomocowego Madleen, przejętego przez siły izraelskie w czerwcu. Wśród nich byli szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, aktywistka Yasemin Acar, brazylijski działacz Thiago Avila i turecki aktywista Suayb Ordu.
Drugi przypadek zgłoszono we wtorek w nocy. Zaatakowano statek Alma.
“Akty agresji mające na celu zastraszenie i wykolejenie naszej misji nas nie powstrzymają,” oświadczyła flotylla w komunikacie.
Atmosfera jak podczas wcześniejszej flotylli pomocowej przechwyconej w drodze do Gazy. Od początku ludobójstwa w Gazie, od października 2023 roku, życie straciło co najmniej 65 000 ofiar, zniszczono większość terytorium, a oblężenie jest pod coraz większą międzynarodową obserwacją.
Każdej nocy przed wypłynięciem wolontariusze spotykają się na odprawach bezpieczeństwa i śpiewają pieśni solidarnościowe, śpiąc lekko pod brzęczeniem dronów lub groźbą pożaru. Mimo to ich determinacja przewyższa niebezpieczeństwo.
Dla nich sumud oznacza teraz stawianie czoła morzu, dronom i ryzyku, aby stanąć po stronie oblężonego narodu.
Według Khana flotylla ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu głodu jako broni wojennej i zapewnienie, że pomoc dotrze do cywilów uwięzionych pod brutalną izraelską blokadą.
“My, ludzie i uczestnicy Global Sumud Flotilla z całego świata, chcemy ratować ludzkość, ratować Palestynę, ratować Gazę,” mówi Khan.
Poprzednie próby
Jedną z najbardziej znanych prób dotarcia do Gazy drogą morską była Flotylla Wolności dla Gazy z 2010 roku, obejmująca sześć statków, w tym turecki Mavi Marmara. Miała ona na celu przełamanie izraelskiej blokady morskiej i dostarczenie bardzo potrzebnej pomocy bezpośrednio na oblężone terytorium.
Mavi Marmara przewoziła zapasy humanitarne, w tym sprzęt medyczny, żywność i inne niezbędne towary. Jednakże pomoc nigdy nie dotarła na terytorium.
Gdy flotylla zbliżała się do Gazy, izraelskie siły morskie przeprowadziły brutalny atak na Mavi Marmara, zabijając 10 tureckich pracowników humanitarnych i raniąc wielu innych. Wielu z nich zostało postrzelonych z bliskiej odległości, w tym jedna osoba, która została postrzelona w głowę, leżąc już ranna na pokładzie.
Misja dochodzeniowa ONZ stwierdziła, że blokada Izraela była niezgodna z prawem, a atak był “nadmierny i nieuzasadniony”.
Mimo krytyki Izrael nadal przechwytywał i zatrzymywał uczestników flotylli, często konfiskując pomoc i odmawiając jej dostarczenia do Gazy. Mniejsze misje w 2011, 2015 i 2018 roku również zostały zablokowane.
Misja GSF jest chroniona przez międzynarodowe prawo morskie i humanitarne, które zabrania Izraelowi przechwytywania jakichkolwiek statków na wodach międzynarodowych przewożących pomoc dla głodującej ludności.
W czerwcu 2025 roku inny statek zmierzający do Gazy, Madleen, został przechwycony przez izraelskie siły morskie około 185 kilometrów od wybrzeża Gazy. Na statku przewożono żywność, mleko dla niemowląt i zapasy medyczne.
Koalicja Flotylli Wolności (FFC) poinformowała, że 12 aktywistów na pokładzie zostało nielegalnie zatrzymanych, z czego czterech deportowano, a ośmiu przetrzymywano w trudnych warunkach, w tym w odosobnieniu.
“SOS! Wolontariusze na 'Madleen' zostali porwani przez izraelskie siły,” napisała FFC na Telegramie w czerwcu.
Dlaczego ma to znaczenie?
Od 2007 roku Izrael narzucił szerokie ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi i towarów drogą lądową, powietrzną i morską, całkowicie kontrolując granice Gazy i pogrążając 2,3 miliona mieszkańców zamieszkujących palestyńskie terytorium w skrajnym ubóstwie.
Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, mocarstwa okupacyjne muszą zapewnić dobrobyt ludności cywilnej i umożliwić swobodny przepływ pomocy. W orzeczeniu z 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że państwa muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec ludobójstwu, w tym umożliwić niezakłócony dostęp pomocy do ludności zagrożonej głodem – obowiązki, których Izrael jeszcze nie wypełnił.
Szczególnie od 7 października 2023 roku Gaza znajduje się pod całkowitym oblężeniem. Wjazd pomocy drogą lądową jest ograniczony, a konwoje są często opóźniane, bombardowane lub plądrowane.
Do tej pory 2 430 Palestyńczyków zginęło podczas poszukiwania pomocy, a ponad 17 794 zostało rannych od 27 maja.
W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia Palestyny poinformowało, że sześciu kolejnych Palestyńczyków, w tym dwoje dzieci, zmarło z powodu niedożywienia i głodu w ciągu ostatnich 24 godzin, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych z powodu głodu do 393 osób, w tym 140 dzieci.
“Wzywam Organizację Narodów Zjednoczonych do zwrócenia uwagi na ten brutalny, gwałtowny, terrorystyczny akt rasistowskiego reżimu. Wzywam również rządy i ludzi na całym świecie, ONZ, OIC, Ligę Arabską, aby wsparli GSF i zagwarantowali jej bezpieczeństwo,” mówi Khan.
“Żadne zagrożenie ze strony Izraela ani atak dronów nie złamie naszej determinacji. Jesteśmy niepowstrzymani, jesteśmy zdeterminowani i dotrzemy do Gazy, inshallah,” dodaje.