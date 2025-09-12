Noc zapadła nad morzem, gdy aktywiści przemieszczali się po pokładach Global Sumud Flotilla (GSF), zwijając liny i wydając instrukcje w różnych językach. Na statku Alma nagły błysk rozświetlił wodę, a na pokładzie pojawił się ogień. Wolontariusze szybko chwycili za węże i opanowali płomienie w ciągu kilku minut.

“Dwie noce z rzędu. To nie jest przypadek,” powiedział jeden z aktywistów. “To zagrożenie dla naszej misji, i traktujemy je bardzo poważnie.”

Wśród osób przygotowujących się do rejsu jest pakistański senator Mushtaq Ahmad Khan, członek flotylli. W wywiadzie dla TRT World Khan określił ataki dronów jako “akt terroryzmu ze strony rasistowskiego reżimu izraelskiego wobec pokojowej misji humanitarnej.”

“To legalna i bezprzemocowa misja solidarnościowa prowadzona na wodach międzynarodowych. Staramy się zakończyć nieludzką blokadę i oblężenie, dostarczyć pomoc oraz ustanowić korytarz humanitarny do Gazy. Świat musi działać, aby powstrzymać to ludobójstwo,” mówi Khan.

Global Sumud Flotilla – nazwana od arabskiego słowa oznaczającego “wytrwałość” – planuje wypłynąć z Tunezji z międzynarodową grupą lekarzy, dziennikarzy i działaczy na ponad 50 łodziach. Ich misją jest zakwestionowanie izraelskiej blokady Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej.

Flotylla poinformowała w poniedziałek, że jej flagowy statek, Family Boat, został zaatakowany prawdopodobnie przez drona.

Na pokładzie znajdowali się członkowie załogi z poprzedniego statku pomocowego Madleen, przejętego przez siły izraelskie w czerwcu. Wśród nich byli szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, aktywistka Yasemin Acar, brazylijski działacz Thiago Avila i turecki aktywista Suayb Ordu.

Drugi przypadek zgłoszono we wtorek w nocy. Zaatakowano statek Alma.

“Akty agresji mające na celu zastraszenie i wykolejenie naszej misji nas nie powstrzymają,” oświadczyła flotylla w komunikacie.

Atmosfera jak podczas wcześniejszej flotylli pomocowej przechwyconej w drodze do Gazy. Od początku ludobójstwa w Gazie, od października 2023 roku, życie straciło co najmniej 65 000 ofiar, zniszczono większość terytorium, a oblężenie jest pod coraz większą międzynarodową obserwacją.

Każdej nocy przed wypłynięciem wolontariusze spotykają się na odprawach bezpieczeństwa i śpiewają pieśni solidarnościowe, śpiąc lekko pod brzęczeniem dronów lub groźbą pożaru. Mimo to ich determinacja przewyższa niebezpieczeństwo.

Dla nich sumud oznacza teraz stawianie czoła morzu, dronom i ryzyku, aby stanąć po stronie oblężonego narodu.

Według Khana flotylla ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu głodu jako broni wojennej i zapewnienie, że pomoc dotrze do cywilów uwięzionych pod brutalną izraelską blokadą.

“My, ludzie i uczestnicy Global Sumud Flotilla z całego świata, chcemy ratować ludzkość, ratować Palestynę, ratować Gazę,” mówi Khan.

Poprzednie próby

Jedną z najbardziej znanych prób dotarcia do Gazy drogą morską była Flotylla Wolności dla Gazy z 2010 roku, obejmująca sześć statków, w tym turecki Mavi Marmara. Miała ona na celu przełamanie izraelskiej blokady morskiej i dostarczenie bardzo potrzebnej pomocy bezpośrednio na oblężone terytorium.