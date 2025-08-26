Duminică, regizorul Woody Allen a participat virtual la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova, un festival de film relativ nou din Rusia, unde și-a exprimat admirația pentru cinematografia rusă și a reflectat asupra vizitelor sale anterioare în această țară.
Evenimentul, desfășurat într-un cinematograf plin din Moscova, a fost moderat de regizorul rus Fiodor Bondarciuk.
Luni, Ministerul de Externe al Ucrainei a avut o reacție dură, condamnând participarea lui Allen drept „o rușine și o insultă” la adresa cineaștilor și civililor ucraineni care se confruntă cu atacurile Rusiei asupra Ucrainei.
Într-o declarație postată online, ministerul l-a acuzat pe Allen că închide „ochii în mod deliberat” la presupusele atrocități comise de Rusia în Ucraina și a criticat festivalul ca fiind o adunare a „susținătorilor și vocilor lui Putin”.
Imagini difuzate de postul de televiziune de stat din Rusia l-au arătat pe cineast adresându-se unui cinematograf aglomerat de pe un ecran uriaș.
Presa rusă l-a citat pe Allen spunând că i-a plăcut mereu cinematografia rusă, amintindu-și de vizitele sale anterioare în Rusia și Uniunea Sovietică și discutând despre ce ar face dacă ar primi o propunere de a regiza un film în această țară.
Ca răspuns la criticile, Allen a emis o declarație către The Associated Press în aceeași zi, în care l-a condamnat pe Vladimir Putin și războiul din Ucraina, dar și-a apărat decizia de a participa, spunând: „Nu cred că întreruperea dialogului artistic este vreodată o modalitate bună de a ajuta.”
Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova, care nu nu are legătură cu vechiul Festival Internațional de Film de la Moscova, a fost lansat în 2024 și se va încheia miercuri.
Allen a fost prezentat ca unul dintre capetele de afiș, alături de cineastul sârb Emir Kusturica și actorul american Mark Dacascos.
Deși Allen și-a exprimat de mult timp admirația pentru literatura și cultura rusă, la care face referire în filmele și eseurile sale, apariția sa la un eveniment al statului rus în timpul războiului a atras critici dincolo de granițele Hollywood-ului.