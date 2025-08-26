Duminică, regizorul Woody Allen a participat virtual la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova, un festival de film relativ nou din Rusia, unde și-a exprimat admirația pentru cinematografia rusă și a reflectat asupra vizitelor sale anterioare în această țară.

Evenimentul, desfășurat într-un cinematograf plin din Moscova, a fost moderat de regizorul rus Fiodor Bondarciuk.

Luni, Ministerul de Externe al Ucrainei a avut o reacție dură, condamnând participarea lui Allen drept „o rușine și o insultă” la adresa cineaștilor și civililor ucraineni care se confruntă cu atacurile Rusiei asupra Ucrainei.

Într-o declarație postată online, ministerul l-a acuzat pe Allen că închide „ochii în mod deliberat” la presupusele atrocități comise de Rusia în Ucraina și a criticat festivalul ca fiind o adunare a „susținătorilor și vocilor lui Putin”.

Imagini difuzate de postul de televiziune de stat din Rusia l-au arătat pe cineast adresându-se unui cinematograf aglomerat de pe un ecran uriaș.