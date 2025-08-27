POLITICĂ
Trump respinge îndoielile Rusiei cu privire la legitimitatea lui Zelenski
„Nu contează ce spun ei. Toată lumea face pe grozavul. Sunt doar vorbe goale”, spune președintele SUA, adăugând că negocierile de pace ar putea avea loc în acest an.
Trump respinge îndoielile rusești cu privire la legitimitatea lui Zelenski ca fiind „o atitudine de fațadă”. / AP
27 August 2025

Donald Trump a respins recentele remarci ale Rusiei care puneau sub semnul întrebării legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, numindu-le „o simplă atitudine de fațadă”.

„Nu contează ce spun ei. Toată lumea face pe grozavul. Este doar o prostie,” a declarat Trump reporterilor marți, după o ședință de peste trei ore a Cabinetului la Casa Albă.

Acesta a fost răspunsul său la comentariile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a pus la îndoială legitimitatea constituțională a lui Zelenski.

„(Președintele rus) Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit,” a declarat Lavrov pentru NBC News. „Legitimitatea este o altă problemă.”

„Îl recunoaștem (pe Zelenski) ca lider de facto al regimului, și, în această calitate, suntem pregătiți să ne întâlnim cu el. Dar când vine vorba de semnarea documentelor legale... avem nevoie de o înțelegere foarte clară de către toată lumea că persoana care semnează este legitimă și, conform Constituției Ucrainei, domnul Zelenski nu este în acest moment,” a susținut Lavrov.

Lavrov a mai spus că Putin a transmis disponibilitatea Moscovei de a continua discuțiile directe de pace cu Kievul în timpul ultimei sale convorbiri telefonice cu Trump, dar a avertizat că un summit la nivel înalt între Putin și Zelenski trebuie să fie „foarte bine pregătit”.

La întâlnirea sa din data de 15 august cu Putin în Alaska, Trump a sugerat că liderii Rusiei și Ucrainei ar putea să se întâlnească direct pentru discuții de pace menite să pună capăt războiului.

La ședința Cabinetului de marți, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că discuțiile despre conflict vor avea loc săptămâna aceasta și și-a exprimat speranța că războiul ar putea fi încheiat până la sfârșitul anului.

Mai devreme, marți, Zelenski a declarat că Kievul este în contact cu țări care ar putea găzdui un astfel de summit cu partea rusă.

