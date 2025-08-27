Donald Trump a respins recentele remarci ale Rusiei care puneau sub semnul întrebării legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, numindu-le „o simplă atitudine de fațadă”.

„Nu contează ce spun ei. Toată lumea face pe grozavul. Este doar o prostie,” a declarat Trump reporterilor marți, după o ședință de peste trei ore a Cabinetului la Casa Albă.

Acesta a fost răspunsul său la comentariile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a pus la îndoială legitimitatea constituțională a lui Zelenski.

„(Președintele rus) Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit,” a declarat Lavrov pentru NBC News. „Legitimitatea este o altă problemă.”

„Îl recunoaștem (pe Zelenski) ca lider de facto al regimului, și, în această calitate, suntem pregătiți să ne întâlnim cu el. Dar când vine vorba de semnarea documentelor legale... avem nevoie de o înțelegere foarte clară de către toată lumea că persoana care semnează este legitimă și, conform Constituției Ucrainei, domnul Zelenski nu este în acest moment,” a susținut Lavrov.