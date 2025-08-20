Oficialii ruși au făcut concesii „aproape imediat” în timpul întâlnirii de săptămâna trecută, dintre președintele SUA Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin în Alaska, a declarat marți trimisul american Steve Witkoff.

„Au fost făcute concesii aproape imediat din partea rușilor în prima întâlnire din Alaska, iar o parte din obținerea acestor concesii a constat în a înțelege dacă rușii erau pregătiți să fie mai cooperanți,” a spus Witkoff în cadrul unui interviu pentru FOX News, fără a oferi detalii despre natura concesiilor.

Witkoff a menționat că discuțiile din Anchorage s-au concentrat pe atingerea unui acord de pace pe termen lung, mai degrabă decât pe un armistițiu temporar.

„Am rămas acolo destul de mult timp pentru că am făcut progrese reale în ceea ce privește modul în care am putea ajunge la un acord de pace. Un acord de încetare a focului este foarte, foarte ușor de încălcat, deoarece nu are toate elementele necesare,” a explicat el.