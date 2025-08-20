Oficialii ruși au făcut concesii „aproape imediat” în timpul întâlnirii de săptămâna trecută, dintre președintele SUA Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin în Alaska, a declarat marți trimisul american Steve Witkoff.
„Au fost făcute concesii aproape imediat din partea rușilor în prima întâlnire din Alaska, iar o parte din obținerea acestor concesii a constat în a înțelege dacă rușii erau pregătiți să fie mai cooperanți,” a spus Witkoff în cadrul unui interviu pentru FOX News, fără a oferi detalii despre natura concesiilor.
Witkoff a menționat că discuțiile din Anchorage s-au concentrat pe atingerea unui acord de pace pe termen lung, mai degrabă decât pe un armistițiu temporar.
„Am rămas acolo destul de mult timp pentru că am făcut progrese reale în ceea ce privește modul în care am putea ajunge la un acord de pace. Un acord de încetare a focului este foarte, foarte ușor de încălcat, deoarece nu are toate elementele necesare,” a explicat el.
„Președintele a început să simtă în această întâlnire din Alaska, că aveam deja multe dintre condițiile preliminare convenite pentru un acord de pace, așa că de ce să nu urmărim un acord complet de pace?” a adăugat el.
Punctele cheie de divergență includ, potrivit relatărilor, posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, în timp ce Kievul și liderii europeni susțin că orice cale către un acord de pace trebuie să înceapă cu un armistițiu, SUA și Rusia pledând pentru un acord de pace complet.