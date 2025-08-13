Președintele SUA Donald Trump va participa la o reuniune virtuală cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, a confirmat un oficial de la Casa Albă într-un interviu pentru agenția Anadolu.

Oficialul a confirmat participarea lui Trump miercuri, sub condiția anonimatului, la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că l-a invitat pe președintele SUA, pe Zelenski și alți oficiali europeni. Întâlnirea va avea loc cu două zile înainte de întâlnirea lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că discuțiile virtuale se vor concentra pe „opțiuni suplimentare pentru a exercita presiuni asupra Rusiei” și pe „pregătiri pentru posibile negocieri de pace și întrebări legate de revendicările teritoriale și garanțiile de securitate”.

La reuniune vor participa liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Italiei, Poloniei, Regatului Unit și Ucrainei, împreună cu președintele Comisiei Europene, șeful Consiliului European, secretarul general al NATO și vicepreședintele SUA.