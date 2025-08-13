Președintele SUA Donald Trump va participa la o reuniune virtuală cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, a confirmat un oficial de la Casa Albă într-un interviu pentru agenția Anadolu.
Oficialul a confirmat participarea lui Trump miercuri, sub condiția anonimatului, la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că l-a invitat pe președintele SUA, pe Zelenski și alți oficiali europeni. Întâlnirea va avea loc cu două zile înainte de întâlnirea lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că discuțiile virtuale se vor concentra pe „opțiuni suplimentare pentru a exercita presiuni asupra Rusiei” și pe „pregătiri pentru posibile negocieri de pace și întrebări legate de revendicările teritoriale și garanțiile de securitate”.
La reuniune vor participa liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Italiei, Poloniei, Regatului Unit și Ucrainei, împreună cu președintele Comisiei Europene, șeful Consiliului European, secretarul general al NATO și vicepreședintele SUA.
Casa Albă a minimizat marți așteptările legate de întâlnirea lui Trump cu Putin, numind-o un „exercițiu de ascultare” pentru liderul american. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a confirmat că întâlnirea va avea loc vineri în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, și a declarat că scopul este ca Trump să „plece cu o înțelegere mai clară a modului în care putem pune capăt acestui război”.
„Doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă, așa că este important ca președintele să meargă acolo și să înțeleagă mai bine și mai clar cum putem să punem capăt acestui război”, a declarat ea reporterilor, precizând că Zelenski nu va participa la discuțiile din Alaska.
Leavitt a subliniat că întâlnirea are loc la cererea lui Putin. Discuțiile viitoare vor fi prima întâlnire față în față între un președinte rus și unul american în exercițiu de la întâlnirea din iunie 2021, când Putin s-a întâlnit cu fostul președinte american Joe Biden la Geneva, Elveția.
De asemenea, aceasta va marca prima dată când un președinte rus vizitează Alaska de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.