Un grup de angajați Microsoft și activiști au organizat un protest la sediul central al companiei, cerând ca gigantul tehnologic să își întrerupă legăturile cu armata israeliană.

Grupul a ocupat East Campus Plaza din Redmond, redenumind-o „Piața Copiilor Palestinieni Martirizați” și a înființat o mică „tabără” pentru a evidenția ceea ce ei numesc complicitatea companiei în crimele de război din Gaza, a raportat The Guardian.

Acțiunea a fost organizată de No Tech for Apartheid, o coaliție de angajați și grupuri de advocacy, sub sloganul „No Azure for Apartheid” — o referire la serviciile de cloud computing ale Microsoft.

Protestatarii au instalat corturi, bannere și o masă de negocieri, invitând directorii companiei să participe la un dialog.

Într-o scrisoare deschisă și un manifest însoțitor intitulat „Nu vom fi rotițe în mașina de genocid israeliană: un apel pentru Intifada Muncitorilor”, organizatorii au îndemnat angajații să protesteze, să părăsească locul de muncă și să facă grevă până când Microsoft va încheia toate contractele cu guvernul și armata israeliană.

Aceasta marchează cea mai vizibilă escaladare a unui val de disensiuni interne care au crescut din 2024.

Acțiuni anterioare au inclus perturbări la evenimentele Microsoft, inclusiv discursuri ale CEO-ului Satya Nadella și ale șefului AI, Mustafa Suleyman.

Luna aceasta, The Guardian și revista israeliană +972 Magazine au dezvăluit că agenția de supraveghere militară a Israelului, Unit 8200, folosește Azure pentru a stoca numeroase înregistrări ale apelurilor telefonice mobile făcute de palestinieni din Cisiordania și Gaza.