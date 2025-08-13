13 August 2025
Șeful diplomației siriene, Asaad Hassan Al Shaibani, va efectua o vizită în Türkiye pe 13 august, a anunțat Ministerul de Externe al Türkiye într-un comunicat oficial.
„Asaad Hassan Al-Shaibani, ministrul afacerilor externe al Siriei, va efectua o vizită în Türkiye pe 13 august 2025”, a precizat ministerul, fără a oferi detalii despre agenda vizitei.
Vizita are loc pe fondul activității diplomatice regionale în curs și al intensificării discuțiilor privind problemele de securitate, umanitare și politice care privesc Siria și țările vecine.
