Președintele SUA Donald Trump l-a lăudat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, numindu-l „erou de război”, în ciuda faptului că liderul israelian este căutat de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război în Gaza.

„Este un om bun. Se luptă acolo... Este un erou de război, pentru că am lucrat împreună. Este un erou de război. Cred că și eu sunt”, a declarat Trump marți, într-un interviu acordat prezentatorului postului de radio conservator Mark Levin.

Trump a respins eforturile de a-l trage la răspundere pe Netanyahu, afirmând: „Ei încearcă să-l bage la închisoare.”

Nu a fost clar dacă se referea la mandatul de arestare emis de CPI sau la procesul de corupție în curs împotriva lui Netanyahu în Israel.

Netanyahu, judecat din 2020, este primul lider israelian în funcție care se confruntă cu proceduri penale în timpul mandatului său.

În noiembrie anul trecut, CPI a emis mandate de arestare pentru Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție din cauza războiului devastator din Gaza.