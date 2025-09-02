O alunecare de teren devastatoare a distrus un sat din regiunea vestică Darfur a Sudanului, ucigând cel puțin 1 000 de persoane, într-unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria recentă a acestei țări africane, potrivit unui grup rebel care controlează zona.
Tragedia a avut loc duminică, în satul Tarasin, situat în Munții Marrah din Darfurul Central, după câteva zile de ploi torențiale la sfârșitul lunii august, a declarat Armata Mișcării de Eliberare a Sudanului într-un comunicat.
„Informațiile inițiale indică moartea tuturor locuitorilor satului, estimându-se la peste o mie de persoane. Doar o singură persoană a supraviețuit”, se afirmă în comunicat.
Satul a fost „complet ras de pe fața pământului”, a adăugat grupul, cerând ONU și organizațiilor internaționale să ofere ajutor pentru a recupera cadavrele.
Fugind de războiul violent dintre armata sudaneză și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) din statul Darfurul de Nord, locuitorii au căutat refugiu în zona Munților Marrah, în condițiile în care alimentele și medicamentele sunt insuficiente.
Războiul civil, care durează de doi ani, a adus mai mult de jumătate din populație în pragul foametei și a forțat milioane de oameni să-și părăsească locuințele, în timp ce capitala statului Darfur de Nord, Al Fashir, este cuprinsă de violențe.