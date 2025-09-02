O alunecare de teren devastatoare a distrus un sat din regiunea vestică Darfur a Sudanului, ucigând cel puțin 1 000 de persoane, într-unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria recentă a acestei țări africane, potrivit unui grup rebel care controlează zona.

Tragedia a avut loc duminică, în satul Tarasin, situat în Munții Marrah din Darfurul Central, după câteva zile de ploi torențiale la sfârșitul lunii august, a declarat Armata Mișcării de Eliberare a Sudanului într-un comunicat.

„Informațiile inițiale indică moartea tuturor locuitorilor satului, estimându-se la peste o mie de persoane. Doar o singură persoană a supraviețuit”, se afirmă în comunicat.

Satul a fost „complet ras de pe fața pământului”, a adăugat grupul, cerând ONU și organizațiilor internaționale să ofere ajutor pentru a recupera cadavrele.