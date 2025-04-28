Армения не планирует обострять или разрывать отношения с Россией, несмотря на свой курс на сближение с Европейским Союзом. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге в Эстонии.

«Это означает, что мы не выстраиваем нашу внешнюю политику в пользу одного направления, а стремимся находить баланс. Одним из проявлений этой политики является закон о начале процесса вступления в ЕС, который мы рассматриваем как дополнительный стимул для проведения демократических реформ», — отметил премьер.

По словам Пашиняна, армяно-российские отношения строятся на основе взаимных интересов, а Ереван придерживается сбалансированной и уравновешенной внешней политики.

Одновременно с этим глава правительства Армении выразил стремление развивать хорошие отношения со всеми международными партнерами, включая региональных соседей — Азербайджан и Турцию.

Особо Пашинян подчеркнул намерение Армении углублять отношения с Европейским союзом. Он поблагодарил ЕС за решение разместить в Армении миссию наблюдателей и выразил надежду на скорейшую либерализацию визового режима.

Напомним, в начале апреля президент Армении подписал одобренный парламентом закон о вступлении в ЕС, который, по словам заместителя министра иностранных дел Паруйра Ованнисяна, «отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень», но не является заявкой на членство.

Между тем вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, и «усидеть на двух стульях не удастся».

Стоит отметить, что ранее Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ на 2024 год, и участвовать в финансировании деятельности этой организации.