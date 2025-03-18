ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган: Израиль ведет политику геноцида
Турецкий президент в разговоре с премьером Нидерландов осудил блокирование гуманитарной помощи Газе и призвал остановить убийства мирных жителей
Президент Эрдоган: Израиль ведет политику геноцида
Дик Схоф и Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters
18 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения между странами, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Особое внимание в беседе было уделено ситуации в секторе Газа. Эрдоган выразил жесткую позицию относительно действий Израиля.

«Нельзя позволять проводить политику геноцида, которая началась с прекращения Израилем гуманитарной помощи Газе и в конечном итоге привела к прекращению перемирия и убийству гражданского населения. Международное сообщество должно выполнить свой долг в этом вопросе», — как передает Управление коммуникаций, заявил турецкий лидер.

Президент Турции также подчеркнул, что его страна будет стремиться предпринимать шаги для расширения сотрудничества с Нидерландами в предстоящий период, особенно в области торговых и экономических отношений.

Касаясь российско-украинского конфликта, Эрдоган отметил, что шаги, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией, и последующий процесс урегулирования не могут быть успешными при подходе, исключающем одну из сторон конфликта.

Телефонный разговор состоялся на фоне обострения гуманитарного кризиса в Газе и возобновления израильских ударов в регионе после прекращения режима перемирия.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us