Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения между странами, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Особое внимание в беседе было уделено ситуации в секторе Газа. Эрдоган выразил жесткую позицию относительно действий Израиля.

«Нельзя позволять проводить политику геноцида, которая началась с прекращения Израилем гуманитарной помощи Газе и в конечном итоге привела к прекращению перемирия и убийству гражданского населения. Международное сообщество должно выполнить свой долг в этом вопросе», — как передает Управление коммуникаций, заявил турецкий лидер.

Президент Турции также подчеркнул, что его страна будет стремиться предпринимать шаги для расширения сотрудничества с Нидерландами в предстоящий период, особенно в области торговых и экономических отношений.

Касаясь российско-украинского конфликта, Эрдоган отметил, что шаги, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией, и последующий процесс урегулирования не могут быть успешными при подходе, исключающем одну из сторон конфликта.

Телефонный разговор состоялся на фоне обострения гуманитарного кризиса в Газе и возобновления израильских ударов в регионе после прекращения режима перемирия.