Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которого были обсуждены двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Основным акцентом беседы стала ситуация в секторе Газа. Эрдоган резко осудил возобновление израильских атак.

«Возобновление атак Израиля на Газу неприемлемо. Международное сообщество должно наконец сказать «стоп» политике геноцида Нетаньяху. Крайне важно как можно скорее восстановить режим прекращения огня», — заявил турецкий президент.

Кроме того, лидер Турции подчеркнул, что его страна полна решимости углублять сотрудничество с Финляндией и будет продолжать работать над развитием отношений во многих областях, особенно в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом.

Касаясь российско-украинского конфликта, Эрдоган отметил, что Турция продолжает свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией справедливым и прочным миром, и выразил ожидание, что Россия примет призыв к прекращению огня.

Телефонный разговор состоялся на фоне обострения ситуации в Газе, где израильские военные возобновили масштабные удары после почти двухмесячного перемирия.