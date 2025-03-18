ПОЛИТИКА
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Трамп и Путин выручают рубль
Курс российской валюты достиг максимума с лета 2024 года на фоне ожиданий переговоров Путина и Трампа
Трамп и Путин выручают рубль
/ AP
18 марта 2025 г.

Рубль укрепился до максимального уровня за последние восемь месяцев на фоне ожиданий предстоящих переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Инвесторы надеются, что встреча лидеров может привести к прогрессу в урегулировании конфликта в Украине и потеплению отношений между Москвой и Вашингтоном.

К полудню понедельника рубль укрепился на 1,16% и торговался по 84,5 за доллар. Центральный банк России, который определяет официальный курс на основе межбанковских сделок после прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже в июне 2024 года, установил курс на уровне 85,57 рубля за доллар.

После ослабления в ноябре прошлого года, когда рубль достиг минимальных значений с момента начала войны, валюта укрепляется с января, прибавив около 16% к доллару.

Российские аналитики прогнозируют дальнейшую волатильность. Согласно оценкам, опубликованным в «Ведомостях», в краткосрочной перспективе курс может подняться до 83,5 рубля за доллар, но затем вновь ослабнуть до 100 рублей в течение года.

До полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года рубль торговался в диапазоне 75-80 за доллар.

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