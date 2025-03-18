ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина ждет завершения войны в этом году
Украина рассчитывает на завершение войны в 2025 году и поддерживает предложение США о прекращении огня, заявил глава МИД Андрей Сибига
Украина ждет завершения войны в этом году
Андрей Сибига / Reuters
18 марта 2025 г.

Украина ожидает завершения войны в 2025 году и стремится к справедливому миру, заявил глава МИД Андрей Сибига в интервью телеканалу Firstpost.

«Мы верим, что война закончится в этом году — мы действительно хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель — достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира», — заявил он.

По словам Сибиги, Киев поддерживает инициативу США по прекращению огня и ожидает, что Россия примет этот шаг.

«Мы ожидаем, что Россия примет безоговорочное прекращение огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы приблизить этот мир», — подчеркнул министр.

На переговорах в Саудовской Аравии 11 марта представители Украины согласились на предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к перемирию, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

18 марта лидеры США и России проведут телефонный разговор, который некоторые СМИ, включая The New York Times (NYT), уже окрестили «‎Ялтинской конференцией 2.0»‎. Все потому, что от этого звонка зависит передел будущих зон влияния в Украине и во всей Европе.

Как ожидается, основное внимание на переговорах будет уделено предложенному 30-дневному прекращению огня в Украине, а также возможным территориальным уступкам, включая контроль над Запорожской АЭС.

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