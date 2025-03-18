Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ведут обстрел Краснояружского района, ситуация в регионе остается сложной. По его словам, по поселкам района выпущено 29 снарядов, а также атакованы 49 украинскими беспилотниками, 12 из которых сбиты.

Гладков рассказал, что в районе села Графовка на взрывном устройстве подорвался служебный автобус, в результате чего пострадали три человека — две женщины и мужчина. По данным телеграм-канала Mash, взрывов было два – подорвались два автобуса с рабочими предприятия «Краснояружский бройлер». По информации канала, пять человек получили травмы.

Телеграм-канал «Пепел» сообщает, что власти начали эвакуацию жителей Графовки, а при обстреле села полностью уничтожено здание школы.

По данным «Военкоров русской весны», украинские военные начали «наступательные действия» на белгородском направлении. Согласно публикации, к ночи 18 марта ВСУ начали подтягивать технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей, а утром начали разминирование в районе Прилесья, Графовки и Демидовки. Затем, по данным канала, в атаку у Прилесья-Графовки были брошены несколько танков и пехота на квадроциклах.

Об активизации ВСУ в районе границы также пишут телеграм-каналы WarGonzo, «Архангел спецназа» и другие. По данным последнего, «прорыв линии обороны не допущен». В публикации говорится, что была попытка пехоты ВСУ пройти, но «не вышло».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.