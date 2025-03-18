ПОЛИТИКА
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О чем будут говорить Трамп и Путин?
Песков заявил, что в центре обсуждений будет прекращение огня в Украине, но не только
О чем будут говорить Трамп и Путин?
Путин и Трамп готовятся к решающим переговорам / Reuters
18 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 18 марта проведут телефонный разговор, который некоторые СМИ, включая The New York Times (NYT), уже окрестили «‎Ялтинской конференцией 2.0»‎. Все потому, что от этого звонка зависит передел будущих зон влияния в Украине и во всей Европе.

Как ожидается, основное внимание на переговорах будет уделено предложенному 30-дневному прекращению огня в Украине, а также возможным территориальным уступкам, включая контроль над Запорожской АЭС.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One в воскресенье, Трамп выразил оптимизм относительно достижения перемирия. «Мы хотим попытаться положить конец этой войне. Возможно, получится, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», — заявил он.

Отвечая на вопросы о возможных компромиссах, Трамп намекнул на обсуждение территориальных вопросов. «Мы будем говорить о земле, о ядерных объектах… о разделе определенных активов», — сказал он, не уточняя деталей. Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция Европы, остается под контролем России, а обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах объекта. 

Кремль подтвердил предстоящие переговоры, но отказался комментировать заявления Трампа о территориальных уступках. «Да, действительно, такой разговор готовится», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не вдаваясь в подробности. Позже он уточнил, что стороны обсудят «‎украинское урегулирование»‎, а также вопросы двусторонних отношений США и РФ. В частности, Москва ожидает шагов по нормализации связей двух стран.

Трамп стремится заручиться поддержкой Путина по вопросу временного перемирия, которое Украина уже одобрила на прошлой неделе, несмотря на продолжающиеся авиаудары и ожесточенные бои на границе. За выходные российские войска заметно продвинулись в Курской области, пытаясь вытеснить украинские подразделения.

Москва настаивает, что любое перемирие должно сопровождаться гарантиями безопасности, опасаясь, что Киев использует передышку для перегруппировки и перевооружения. Аналогичные гарантии требуют и украинцы. Однако пока неизвестно, согласится ли Трамп прислушаться к обеим сторонам конфликта или так и продолжит идти на уступки воле Москвы.


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