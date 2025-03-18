Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 18 марта проведут телефонный разговор, который некоторые СМИ, включая The New York Times (NYT), уже окрестили «Ялтинской конференцией 2.0». Все потому, что от этого звонка зависит передел будущих зон влияния в Украине и во всей Европе.
Как ожидается, основное внимание на переговорах будет уделено предложенному 30-дневному прекращению огня в Украине, а также возможным территориальным уступкам, включая контроль над Запорожской АЭС.
Выступая перед журналистами на борту Air Force One в воскресенье, Трамп выразил оптимизм относительно достижения перемирия. «Мы хотим попытаться положить конец этой войне. Возможно, получится, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», — заявил он.
Отвечая на вопросы о возможных компромиссах, Трамп намекнул на обсуждение территориальных вопросов. «Мы будем говорить о земле, о ядерных объектах… о разделе определенных активов», — сказал он, не уточняя деталей. Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция Европы, остается под контролем России, а обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах объекта.
Кремль подтвердил предстоящие переговоры, но отказался комментировать заявления Трампа о территориальных уступках. «Да, действительно, такой разговор готовится», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не вдаваясь в подробности. Позже он уточнил, что стороны обсудят «украинское урегулирование», а также вопросы двусторонних отношений США и РФ. В частности, Москва ожидает шагов по нормализации связей двух стран.
Трамп стремится заручиться поддержкой Путина по вопросу временного перемирия, которое Украина уже одобрила на прошлой неделе, несмотря на продолжающиеся авиаудары и ожесточенные бои на границе. За выходные российские войска заметно продвинулись в Курской области, пытаясь вытеснить украинские подразделения.
Москва настаивает, что любое перемирие должно сопровождаться гарантиями безопасности, опасаясь, что Киев использует передышку для перегруппировки и перевооружения. Аналогичные гарантии требуют и украинцы. Однако пока неизвестно, согласится ли Трамп прислушаться к обеим сторонам конфликта или так и продолжит идти на уступки воле Москвы.