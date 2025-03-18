Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ифтаре с курсантами Сухопутного военного училища Национального университета обороны, где выступил с речью, затронув ключевые вопросы безопасности, обороны и внешней политики страны.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает укреплять свою оборонную промышленность, увеличив экспорт в сфере обороны и авиации на 29% по сравнению с предыдущим годом, что позволило превысить показатель в 7 млрд долларов.

Эрдоган подчеркнул, что Турция уверенно движется к полному искоренению терроризма и защите будущего страны.

«Мы избавимся от бедствия терроризма. Турция уверенно движется к созданию безопасного будущего для 85 млн наших граждан», — сказал он.

Он также осудил попытки дестабилизации региона, отметив, что Турция твердо противостоит этим угрозам.

«Я хочу сказать совершенно четко и ясно: мы будем стоять до конца против тех, кто, движимый безумными мечтами об «обетованной земле», заливает нашу географию кровью, слезами и насилием», — заявил он.

Президент подчеркнул, что Турция не допустит внешнего вмешательства в регион.

«Как и век назад, те, кто пытается перекроить нашу географию с имперскими амбициями, неизбежно столкнутся с Турцией», — отметил он.

Говоря о ситуации в Газе, Эрдоган резко осудил Израиль за ночные авиаудары.

«Сионистский режим прошлой ночью своими варварскими атаками на Газу вновь доказал, что является террористическим государством, питающимся кровью и слезами невинных людей», — заявил он.

Президент подчеркнул, что виновные в этих преступлениях понесут ответственность.

«Преступники ответят за пролитую кровь. Те, кто несет ответственность за убийство более 400 наших братьев и сестер, предстанут перед судом», — сказал он.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит дипломатические усилия для прекращения кровопролития.

«Мы будем прилагать все усилия для остановки массовых убийств, восстановления спокойствия и заключения нового перемирия», — подчеркнул он.