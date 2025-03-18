ПОЛИТИКА
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Путин: санкции против России — навсегда
Владимир Путин заявил, что санкции против России являются «стратегическим инструментом давления», а не временной мерой
Путин: санкции против России — навсегда
Владимир Путин / Reuters
18 марта 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России — это «не временные или точечные меры», а «механизм системного, стратегического давления», который сохранится в долгосрочной перспективе.

«Какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, санкции и ограничения стали реальностью нового этапа мировой экономики, а Запад «больше не скрывает своего намерения ослабить Россию».

«Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, «вставить какие-то палки в колеса», — добавил президент.

Президент также потребовал составить актуальный список иностранных компаний, прекративших работу в России, и разработать механизм их возвращения с «обязательными гарантиями добросовестного ведения дел».

Говоря о глобальной экономике, Путин раскритиковал G7 и заявил, что на фоне роста БРИКС их уже «на карте не видно».

«Рост ВВП стран G7 в 2024 году составил лишь 1,9%, а у стран БРИКС - 4,9%, в России два года подряд - 4,1%», ¬¬– указал президент РФ.

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