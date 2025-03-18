Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному перемирию в секторе Газа и возобновлению гуманитарной помощи после серии израильских атак, приведших к массовым жертвам среди мирных жителей.

В заявлении, опубликованном заместителем пресс-секретаря ООН Фарханом Хаком, отмечается, что Гутерриш «шокирован» количеством погибших.

«Генеральный секретарь настоятельно призывает к соблюдению перемирия, беспрепятственному возобновлению поставок гуманитарной помощи и безусловному освобождению оставшихся пленных», — говорится в сообщении.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также заявил, что потрясен интенсивными атаками Израиля.

«Израильские авиаудары и бомбардировки привели к гибели сотен человек. Это ужасающее насилие лишь усугубляет и без того трагическую ситуацию», — подчеркнул он.

По словам Тюрка, за 18 месяцев войны стало очевидно, что военного решения конфликта не существует.

«Выход из этой катастрофы возможен только через политическое урегулирование в соответствии с международным правом. Дальнейшая эскалация лишь усилит страдания палестинского народа», — отметил он.

Комиссар вновь призвал к немедленному освобождению пленных и прекращению атак израильской армии.

«Эта война должна быть остановлена. Мы призываем все стороны, обладающие влиянием, сделать все возможное, чтобы добиться мира и защитить гражданское население», — заявил Тюрк.

По данным Министерства здравоохранения Газы, только за утро из-за израильских атак погибли 404 человека.

Израильская армия подвергла интенсивным бомбардировкам жилые районы, палаточные лагеря для беженцев, школы, в которых укрывались перемещенные палестинцы, а также жилые дома.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что удары были нанесены по распоряжению Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.