ВОЙНА В УКРАИНЕ
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О чем договорились Трамп и Путин?
США и Россия договорились начать переговоры о прекращении войны в Украине, об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина
О чем договорились Трамп и Путин?
Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
18 марта 2025 г.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о необходимости мирного урегулирования войны в Украине и начале переговоров по прекращению огня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться прочным миром», — говорится в заявлении.

Как сообщили в Кремле, лидеры продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и выразили заинтересованность в нормализации российско-американских отношений.

Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и уже дал соответствующую команду военным.

Еще одним результатом переговоров стало соглашение об обмене военнопленными по формуле «175 на 175». Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли согласилась передать Киеву 23 тяжело раненых украинских военных.

Обсуждалась и судьба украинских подразделений, окруженных в Курской области. По словам Кремля, по просьбе Трампа российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в случае сдачи в плен.

Для дальнейшего урегулирования конфликта стороны договорились создать экспертные группы, которые займутся детальной проработкой мирного соглашения.

Кроме Украины, президенты обсудили взаимодействие в других регионах, включая Ближний Восток и Красное море, где США проводят операцию против хуситов.

«Будут предприняты совместные усилия для стабилизации обстановки, сотрудничества в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — заявили в Кремле.

Путин подчеркнул, что урегулирование должно носить «комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и учитывать интересы России в области безопасности.

Этот разговор стал вторым контактом между лидерами после возвращения Трампа в Белый дом. Первая беседа состоялась 12 февраля и положила начало мирным переговорам. По словам американского президента, у конфликта «есть шанс на положительное разрешение».

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