Руанда разорвала дипломатические отношения с Бельгией и выслала всех ее дипломатов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление властей.

Бельгия — бывшая метрополия Руанды и ДРК, поддерживала санкции против Руанды из-за ее роли в конфликте в ДРК. Что стало поводом для властей Руанды объявить о разрыве дипломатических отношений с Брюсселем, обвинив его в «жалких попытках сохранить свои неоколониальные заблуждения» и в манипулировании общественным мнением с целью выставить африканскую страну в негативном свете. Все бельгийские дипломаты должны будут покинуть Руанду в течение 48 часов.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево со своей стороны сообщил, что в ответ на этот «непропорциональный» шаг Брюссель объявит руандийских дипломатов персонами нон грата.

Отношения между двумя странами бывшей метрополии обострились на фоне конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК). ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанческой группы M23, которая активна в провинциях Северное и Южное Киву на востоке республики, и с января захватила два крупных города. Руанда отрицает свою причастность к поддержке M23. Несмотря на это, ДРК отозвала своих дипломатов из Руанды в январе.

Ситуация является частью длительного конфликта, начавшегося после геноцида в Руанде в 1994 году, распространившегося и на ДРК. Эскалация связана с борьбой за минеральные ресурсы, так как повстанцы захватили территории, богатые колумбит-танталитом, используемым в производстве электроконденсаторов.

Лидеры стран Африки пытаются добиться долгосрочного перемирия в ДРК. Посредником в разрешении конфликта выступила Ангола. 18 марта запланированы переговоры между властями ДРК и лидерами M23 в столице Анголы, Луанде. Ранее конголезские власти отказывались от переговоров с повстанцами, но изменили свою позицию.