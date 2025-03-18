Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали своим странам выйти из международного соглашения о запрете противопехотных мин, также известного как Оттавский договор. В совместном заявлении, опубликованном во вторник, министры заявили, что военные угрозы для государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, значительно возросли.

«Мы считаем, что в текущих условиях безопасности крайне важно предоставить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора, включая потенциальное использование новых систем вооружения и решений для укрепления восточного фланга альянса», — говорится в заявлении.

Оттавский договор 1997 года, запрещающий производство, хранение и использование противопехотных мин, в последнее время подвергается критике в связи с российско-украинской войной. Граничащие с Россией страны усиливают меры обороны и пересматривают ограничения, наложенные соглашением.

Рекомендация министров делает выход из договора практически неизбежным. Ранее в этом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна начнет процесс выхода из соглашения. Решение четырех стран стало результатом многолетнего обсуждения, направленного на выработку единого регионального подхода.

Впрочем, инициатива носит скорее политический характер и является сигналом Москве, чем отражением острой военной необходимости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул: «Решения по Оттавскому договору должны приниматься в солидарности и координации в рамках региона. В то же время у нас нет планов по разработке, накоплению или использованию ранее запрещенных противопехотных мин».

Начальник штаба обороны Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс ранее заявил изданию Politico, что приоритетами страны остаются противотанковые мины и артиллерийские снаряды.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил, что Хельсинки также рассматривает возможность выхода из договора, однако не присоединился к заявлению четырех стран.