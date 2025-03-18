ТУРЦИЯ
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Турция: Нетаньяху перешел к новой фазе геноцида
Анкара резко осудила массированные удары Израиля по Газе, унесшие сотни жизней. МИД Турции призвал международное сообщество занять решительную позицию
Турция: Нетаньяху перешел к новой фазе геноцида
МИД Турции / AA
18 марта 2025 г.

Убийство сотен палестинцев в результате атак Израиля на Газу этим утром (18 марта) свидетельствует о переходе правительства Нетаньяху к новой стадии политики геноцида. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Турции в связи с масштабными израильскими авиаударами по сектору Газа, произведенными утром 18 марта, в результате которых погибли сотни палестинцев.

МИД Турции подчеркнул, что своими действиями «Израиль бросает вызов человечеству, грубейшим образом нарушая международное право и общечеловеческие ценности».

В заявлении отмечается, что агрессивная позиция израильского правительства представляет прямую угрозу будущему всего региона, особенно в период, когда международное сообщество активизирует поиски мира и стабильности на глобальном уровне.

«Развязывание Израилем новой спирали насилия абсолютно неприемлемо», — подчеркивается в документе.

Турецкая дипломатия настаивает на необходимости решительной позиции международного сообщества против действий Израиля для обеспечения постоянного прекращения огня в Газе и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

«Турция еще раз подчеркивает, что продолжит стоять на стороне справедливого дела палестинского народа и поддерживать усилия по установлению мира и стабильности в регионе», — заверяет МИД Турции.

Последние израильские удары по палестинскому эксклаву прервали хрупкое перемирие, действовавшее почти два месяца. С начала вторжения в Газу израильские силы убили более 48 500 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

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