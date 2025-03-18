Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Чанкая Кёшкю на церемонии вручения медалей за заслуги перед государством, выразив признательность военнослужащим, полицейским и их семьям за службу и жертвы во имя страны.

Эрдоган пожелал, чтобы Рамадан принес благо и благословение, выразив надежду, что посты и молитвы будут приняты, а также пожелав мира и благополучия.

Президент напомнил, что сегодня отмечается 110-я годовщина победы в битве при Чанаккале, и выразил уважение павшим героям.

«От Малазгирта до Никополя, от Мохача до Превезы, от завоевания Стамбула до Кутуль Амаре, от войны за независимость до операции на Кипре — наша нация сражалась за свою землю. Битва при Чанаккале имеет особое значение, потому что она символизирует национальное восстание», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что державы Антанты открыли этот фронт, чтобы завершить Первую мировую войну, надеясь на быструю победу.

«Они считали, что смогут пройти через Чанаккале без особых усилий. Говорят, что британский адмирал Уинстон Черчилль утверждал: «Турки? Свяжем одну руку за спиной, а другой их раздавим». Но они так и не смогли преодолеть Чанаккале», — сказал президент.

Он подчеркнул, что, несмотря на мощный флот, дальнобойную артиллерию и многомиллионные боеприпасы, Антанта потерпела поражение.

Эрдоган подчеркнул, что ни одно оружие не способно сломить дух народа, любящего свою родину.

«Битва при Чанаккале показала миру, что народ, жаждущий независимости, не может быть побежден. Сегодня, спустя 110 лет, мы помним подвиги наших предков и гордимся их жертвой», — сказал он.

Президент подчеркнул, что битва при Чанаккале — это не просто эпизод в истории, а символ национального характера Турции.

«Турецкий народ никогда не был рабом и никогда не подчинялся чужой власти. Без понимания Чанаккале невозможно понять Турцию», — заявил он.

Эрдоган заявил, что Турция всегда будет хранить память о своем героическом прошлом и идти вперед, опираясь на дух Чанаккале.

«Мы, потомки шехидов, никогда не сдадимся перед трудностями, не уступим перед угрозами и шантажом. Мы будем бдительны перед лицом империалистических игр, защищая наше единство», — сказал он.

Он подчеркнул, что Турция стремится к миру, развитию и процветанию, а также призвал народ работать вместе для достижения этих целей.

«Век Турции будет веком мира, прогресса и братства. Мы построим его вместе», — заявил президент.

Завершая свою речь, он выразил надежду, что 110-я годовщина морской победы при Чанаккале принесет стране благополучие.

«Пусть Всевышний дарует милость всем нашим шехидам, начиная с тех, кто сделал Чанаккале неприступным», — сказал он.