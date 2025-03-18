Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным продолжался около двух часов, сообщили в Белом доме и Кремле. По данным NBC News.

Заместитель главы администрации Белого дома Дэниел Скавино ранее сообщил, что переговоры начались в 17:00 по московскому времени.

«Президент Трамп в Овальном кабинете разговаривает с президентом России Владимиром Путиным. Разговор проходит хорошо и все еще продолжается», — написал он.

Это вторая беседа лидеров с момента инаугурации Трампа. Предыдущая состоялась 12 февраля, тогда президенты договорились начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Перед разговором Трамп заявил, что они с Путиным обсудят вопросы «земли и электростанций», а также подтвердил, что «многие элементы» мирного соглашения уже согласованы.

Кремль не раскрывал повестку, но, по данным Bloomberg, на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом 13 марта Путин озвучил условие перемирия — прекращение поставок западного оружия Украине.

Вашингтон настаивает на 30-дневном прекращении огня, Киев уже поддержал это предложение. Путин говорил, что в целом не против временного перемирия, но у этой идеи «есть нюансы», требующие обсуждения.