Президент Эрдоган провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом в стамбульском офисе в Долмабахче. Об этом сообщило Управление коммуникаций.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вызовы. Президент Эрдоган выразил намерение расширять торговый объём и укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности и транспорта.

Он поблагодарил Санчеса за «принципиальную и достойную позицию» Испании в отношении событий в Газе и подчеркнул, что приоритет Турции — доставить гуманитарную помощь палестинцам. По мнению президента Эрдогана, совместные усилия могут остановить страдания в регионе.

Также он подтвердил, что Анкара по-прежнему стремится к членству в Евросоюзе и ждет от Брюсселя шагов для оживления переговорного процесса.

Коснувшись конфликта между Россией и Украиной, президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для скорейшего прекращения войны, особенно в вопросах обмена пленными. Он подчеркнул важность использования любых возможностей для устойчивого мира.