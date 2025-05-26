Президент США Дональд Трамп резко высказался о действиях президента России Владимира Путина, назвав его поведение «безумием». В сообщении, опубликованном в его соцсети Truth Social, Трамп заявил: «С ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники стреляют по городам Украины без всякой причины».

По словам Трампа, российский президент, возможно, действительно стремится захватить всю Украину.

«Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России», — добавил он.

В разговоре с журналистами глава Белого дома отметил, что не понимает мотивов Кремля.

«Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам», — сказал Трамп. Он также подтвердил, что рассматривает вариант ужесточения антироссийских санкций, чтобы повлиять на ход мирных переговоров.

При этом Трамп не обошел критикой и украинского лидера. По его словам, Владимир Зеленский своими высказываниями лишь осложняет ситуацию.

«Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — сказал президент США, подчеркнув, что не считает войну в Украине своей, а лишь «пытается тушить пожары, начавшиеся из-за некомпетентности и ненависти».

Его заявление прозвучало на фоне масштабного удара по Украине, нанесенного Россией ночью 25 мая. Всего по украинской территории было выпущено около 300 ударных дронов и почти 70 ракет различных типов. Под удары попали 12 областей, включая Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую. Погибли 13 человек.

После этого президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных союзников усилить санкции против Москвы. По его словам, Россия сознательно затягивает войну.

Ранее, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил о поддержке прямых переговоров Москвы и Киева. При этом, как сообщал Wall Street Journal, в беседе с европейскими лидерами он отметил, что Путин не намерен останавливаться, так как уверен в военном преимуществе.

Зеленскому же Трамп предложил самостоятельно договариваться с Кремлем о завершении войны.