Российские войска в ночь на 26 мая нанесли комбинированную атаку по территории Украины с использованием беспилотников и крылатых ракет. Воздушная тревога в Киеве продолжалась шесть часов.

По данным Киевской областной администрации, в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки, в Фастовском районе — один дом.

Начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что жертв и раненых нет.

В Одесской области дроны вызвали пожары в частных домах. В Одесском районе полностью разрушен один дом площадью 100 квадратных метров. Также повреждены крыши зданий, гаражи и три автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин сообщил о комбинированной атаке на регион. По его словам, пострадавших среди гражданского населения нет, но зафиксированы повреждения частных домов и предприятий.

В Запорожском районе пострадали два человека в результате удара по жилому дому. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Он не уточнил, были использованы дроны или ракеты.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.