Федеральный судья США временно приостановил решение администрации Дональда Трампа о лишении Гарвардского университета права зачислять иностранных студентов.

Судья Эллисон Барроуз — назначенец Барака Обамы — постановила приостановить решение администрации Трампа на две недели и назначила слушания на 27 и 29 мая. Она также ведет дело о замороженных грантах.

Решение суда стало временной защитой для тысяч иностранных студентов, которым грозило принудительное отчисление. В иске Гарвард назвал инициативу Трампа «вопиющим нарушением Конституции США и федеральных законов», подчеркивая, что это нанесло бы «немедленный и разрушительный удар» по университету и более чем 7 тыс. студентов с визами.

«Без иностранных студентов Гарвард — это уже не Гарвард», — говорится в иске. В этом учебном году около 6800 иностранных студентов составляют 27% от общего числа учащихся.

Университет назвал политику президента попыткой оказать давление на учебное заведение за отказ «подчиниться политическому контролю» и сохранить академическую независимость.

Это последний эпизод в продолжающемся противостоянии между Гарвардом и администрацией Трампа. Белый дом добивается подчинения университетов, судов, СМИ и других независимых институтов своей политике. Республиканцы давно обвиняют ведущие университеты в левом уклоне.

Ранее Гарвард подал в суд, чтобы вернуть почти $3 млрд федеральных грантов, замороженных или отмененных властями. В последние недели администрация Трампа предложила лишить университет налоговых льгот, повысить налоги на его эндаумент и начала расследование по факту возможных нарушений законодательства о гражданских правах.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард якобы «поощряет насилие, антисемитизм и сотрудничает с Коммунистической партией Китая», но не привела доказательств. Ноэм также отметила: «Для университетов это привилегия, а не право — принимать иностранных студентов и получать с них высокую плату».

Университет утверждает, что пятая часть иностранных студентов — из Китая, и отрицает обвинения, подчеркивая приверженность борьбе с антисемитизмом.

Президент Гарварда Алан Гарбер обвинил власти в попытке установить контроль над учебными программами, преподавателями и студентами: «Это очередной шаг в кампании возмездия за наш отказ отказаться от академической свободы».

Иностранные студенты, включая дочь премьер-министра Канады и наследную принцессу Бельгии, подчеркивают: несмотря на временное облегчение, их ждет долгая правовая борьба.



