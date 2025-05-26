Киев готовится к масштабному наступлению России этим летом, пишет Financial Times (FT). Украинские военные и официальные лица предупреждают: впереди месяцы ожесточенных боев, на кону — Сумская и Харьковская области.

На прошлой неделе во время визита в Курскую область Владимир Путин отметил, что России необходимо создать буферную зону для защиты приграничных регионов. Он не стал уточнять, где именно пройдет эта зона и какие украинские регионы лягут в ее основу.

Как пишет FT, буферная зона может быть эвфемизмом для дальнейшего захвата территории. На всей линии фронта, протяженностью более тысячи километров, украинцы уже фиксируют усиление активности России, особенно на фоне засторопившихся мирных переговоров, отмечает газета.

Дональд Трамп называет переговоры «делом самих сторон» и намекает на возможный выход США из процесса. Это укрепляет уверенность Кремля в победе, считают источники FT. Тем не менее США не теряют надежды добиться хотя бы краткосрочного перемирия на 30 дней — для этого в ближайшее время Вашингтон и европейские страны организуют вторую встречу Украины и РФ. Осталось определиться с местом: среди рассматриваемых вариантов — Стамбул, Ватикан и Женева.

Европейские союзники активизировали поставки артиллерии Киеву, снизив зависимость Украины от США. Однако моральный дух украинской армии падает, признают собеседники FT. Солдаты и командиры все чаще говорят о бессмысленных потерях. Командир элитной 47-й механизированной бригады публично заявил, что бойцов «стирают с лица земли» из-за провального планирования.

Мобилизация в стране буксует. Россия, по словам Путина, набирает по 60 тысяч добровольцев в месяц. Украина — около 30 тысяч, и то с трудом, отмечает газета. Призыв 18–24-летних почти провалился. Добровольцев мало, источники FT среди военных жалуются на повальную коррупцию.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный на прошлой неделе прямо заявил: чуда не будет, Украину ждет война на истощение. Потому бывший военачальник, а ныне посол в Лондоне открыто признал: Киеву придется признать территориальные потери и отказаться от идеи вернуться к границам 2022 года.



