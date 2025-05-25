Посол США в Турции и по совместительству спецпосланник по Сирии Том Баррак заявил в воскресенье, что Вашингтон, вместе с Анкарой, странами Персидского залива и Европой, намерены «плечом к плечу» поддерживать сирийский народ и восстановление страны. «Сейчас мы действуем не с армиями и лекциями, а с уважением к достоинству сирийцев и готовностью вкладываться в их развитие», — отметил он в публикации на X.

Баррак раскритиковал колониальную политику прошлого, вспомнив соглашение Сайкса-Пико 1916 года, которое, по его словам, привело к искусственным границам и угнетению. «Эти ошибки стоили Сирии целых поколений. Мы не повторим их снова», — заявил дипломат.

По словам Баррака, сегодня США и их партнеры по региону стремятся к решению сирийской проблемы с опорой на местные инициативы, партнерства и дипломатию, «основанную на уважении». Он подчеркнул, что трагедия Сирии началась с разделения, а ее «возрождение должно идти через единство, достоинство и инвестиции в народ».

Эти заявления прозвучали после того, как администрация Дональда Трампа отменила часть санкций против Сирии, назвав их «жестокими и удушающими». Евросоюз также поддержал идею восстановления, сняв экономические ограничения для содействия реконструкции. Баррак добавил, что с падением режима Башара Асада открылся путь к миру и процветанию страны.