Президент США Дональд Трамп объявил, что отложит до 9 июля введение единой 50-процентной пошлины на импорт из Евросоюза. Это решение было принято после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который Трамп охарактеризовал как «очень приятный».

23 мая президент заявлял о намерении ввести тарифы уже с 1 июня, ссылаясь на застопорившиеся торговые переговоры с ЕС.

Однако в воскресенье фон дер Ляйен попросила предоставить блоку из 27 стран больше времени для подготовки к переговорам.

«У нас состоялся очень приятный разговор, и я согласился на отсрочку», — сообщил Трамп журналистам, добавив, что Еврокомиссия предложила оперативную встречу для поиска компромисса.

Фон дер Ляйен также подтвердила успех беседы. В социальной сети X она отметила, что ЕС готов к быстрым и решительным действиям.

Переговоры между США и Евросоюзом касаются условий торговли и доступа к американскому рынку. Предложенная Трампом пошлина должна была стать самой масштабной тарифной мерой в истории двусторонних отношений.

Рынки отреагировали на новости ростом: доллар и евро резко укрепились по отношению к йене и швейцарскому франку. Трейдеры восприняли отсрочку как сигнал возможной деэскалации торгового конфликта.