ПОЛИТИКА
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Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин на импорт из ЕС после телефонного разговора с Урсулой фон дер Ляйен
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен / Reuters
26 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил, что отложит до 9 июля введение единой 50-процентной пошлины на импорт из Евросоюза. Это решение было принято после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который Трамп охарактеризовал как «очень приятный».

23 мая президент заявлял о намерении ввести тарифы уже с 1 июня, ссылаясь на застопорившиеся торговые переговоры с ЕС.

Однако в воскресенье фон дер Ляйен попросила предоставить блоку из 27 стран больше времени для подготовки к переговорам.

«У нас состоялся очень приятный разговор, и я согласился на отсрочку», — сообщил Трамп журналистам, добавив, что Еврокомиссия предложила оперативную встречу для поиска компромисса.

Фон дер Ляйен также подтвердила успех беседы. В социальной сети X она отметила, что ЕС готов к быстрым и решительным действиям.

Переговоры между США и Евросоюзом касаются условий торговли и доступа к американскому рынку. Предложенная Трампом пошлина должна была стать самой масштабной тарифной мерой в истории двусторонних отношений.

Рынки отреагировали на новости ростом: доллар и евро резко укрепились по отношению к йене и швейцарскому франку. Трейдеры восприняли отсрочку как сигнал возможной деэскалации торгового конфликта.

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