ВОЙНА В ГАЗЕ
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Мальта признает Палестину
Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что в июне страна официально признает Палестину государством, назвав это моральным долгом перед лицом трагедии в Газе
Мальта признает Палестину
Премьер-министр Мальты Роберт Абела / Reuters
26 мая 2025 г.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил, что его страна в июне официально признает Палестину в качестве государства. Об этом он сообщил на выступлении перед Лейбористской партией, лидером которой является.

«Более 50 тыс. человек погибли в Газе. Мы не можем закрывать глаза на эту человеческую трагедию, которая с каждым днем становится все хуже», — заявил премьер.

По словам Абелы, признание Палестины — это «моральная ответственность», особенно с учетом ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе.

Премьер отдельно остановился на трагедии палестинского врача Але аль-Наджар, которая потеряла 9 из 10 детей во время израильской атаки. В момент обстрела она работала в больнице Насер в Хан-Юнусе, ее муж получил тяжелые ранения.

«Она потеряла 9 детей за одну секунду, пока спасала других. Может ли Мальта отвернуться от этой трагедии? Доктор эн-Наджар, Мальта готова принять вас, предоставить вашей семье убежище и относиться к вам как к своим гражданам», — сказал Абела.

Он добавил: «Убийство младенцев, детей и голодающих семей — это самые уродливые формы жестокости. Если международное сообщество продолжит молчать, история не простит нас».

По данным палестинской стороны, с 7 октября 2023 года в результате атак израильской армии на сектор Газа погибли как минимум 1580 медицинских работников. Среди них — и родственники Але аль-Наджар, потерявшей почти всю семью в один день.

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