ПОЛИТИКА
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Кто выключает Францию?
На Французской Ривьере зафиксировано второе массовое отключение света за 48 часов — в Ницце пожар на подстанции оставил без электричества десятки тысяч домов
Кто выключает Францию?
Во Франции снова масштабный блэкаут / Reuters
26 мая 2025 г.

Во Франции снова масштабный блэкаут — на этот раз в Ницце. В ночь на воскресенье загорелась подстанция, отключив от электроснабжения не менее 45 тыс.домов. Пожар начался около двух часов ночи по местному времени. Под отключение попали также аэропорт Ниццы, трамвайная сеть и близлежащие города Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер. Электричество удалось вернуть только утром.

Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «преступным актом против страны». Его заместитель Гаэль Нофри предположил, что речь идет о поджоге: «Пожар, вероятно, имеет уголовное происхождение».

Местные СМИ сообщают, что на месте обнаружены взломанные двери и следы шин. Власти рассматривают версию о преднамеренном вмешательстве.

Инцидент стал вторым подобным за последние 48 часов. Днем ранее крупное отключение произошло в Каннах во время международного кинофестиваля. Без света остались около 160 тыс. домов, фестиваль временно прервался, но продолжил работу благодаря аварийным генераторам.

Пока неизвестно, связаны ли эти два случая. Однако совпадение времени и характера аварий вызывает вопросы.

Напомним, 28 апреля крупный блэкаут уже затронул юго-запад Европы. Тогда отключение поразило Испанию, Португалию, часть Франции и Андорру. Экономический ущерб Испании оценили в 1,6 млрд евро.

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