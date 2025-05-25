Германия обеспокоена ухудшением гуманитарной ситуации в Газе и призывает к немедленному прекращению огня, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Флориан Хан. В преддверии встречи с коллегами в Мадриде он подчеркнул, что ситуация в Газе остается «невыносимой», а урегулирование конфликта должно стать приоритетом немецкой внешней политики.

По словам Хана, прекращение войны, освобождение заложников и улучшение гуманитарного положения мирных жителей, а также недопущение угроз со стороны ХАМАС — ключевые элементы, необходимые для перехода к дипломатическому процессу. Он отметил, что в Мадриде Германия намерена представить свой вклад в продвижение решения на основе создания двух государств.

«Наряду с нашей непоколебимой приверженностью безопасности Израиля, мы поддерживаем строительство государственных структур на палестинских территориях и выступаем против строительства поселений, насилия со стороны поселенцев и аннексии на Западном берегу. Мы также поддерживаем реформирование и укрепление Палестинской администрации в Рамалле», — сказал Хан.

Встреча в Мадриде рассматривается как подготовка к конференции высокого уровня ООН, которую в июне примут Франция и Саудовская Аравия в Нью-Йорке. Сразу после переговоров в Испании Хан отправится в Израиль для участия в международной конференции по борьбе с антисемитизмом.

Также в воскресенье глава МИД Германии назвал ситуацию в Газе «невыносимой» и подчеркнул, что Берлин против любых изгнаний палестинцев. «Германия занимает четкую позицию: никакого изгнания населения из Газы», — подчеркнул Иоганн Вадефуль в интервью телеканалу ARD.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о масштабном вводе войск Израиля в палестинский эксклав и оккупации 77% его территории.