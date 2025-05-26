Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном продвижении в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. По его словам, диалог развивается позитивно, и в ближайшее время могут появиться «хорошие новости».

Выступая перед журналистами в аэропорту Морристаун на борту Air Force One, Трамп отметил: «В переговорах между нашими странами достигнут важный прогресс. Посмотрим, что произойдет, но, думаю, мы можем услышать хорошие новости со стороны Ирана».

Отвечая на вопрос о возможных новых контактах, он добавил: «Очень скоро. Не могу сказать, что будет завтра, но переговоры идут очень хорошо. Я бы очень хотел, чтобы это удалось — чтобы не было бомбардировок и не гибли люди. Я действительно этого хочу».

Говоря о ситуации в Газе, Трамп подчеркнул, что США находятся в прямом контакте как с израильской стороной, так и с представителями ХАМАС.

«Мы хотим понять, можем ли остановить это как можно скорее», — заявил он.

Ключевым вопросом в переговорах между США и Ираном остается проблема обогащения урана. Тегеран требует смягчения санкций в обмен на ограничение ядерной программы и гарантии, что она не будет использоваться в военных целях.

Ранее США были готовы допустить низкий уровень обогащения урана, однако в последнее время настаивают на полном свертывании соответствующих иранских разработок.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран пока не принял решения об участии в пятом раунде переговоров. Это связано с жесткими требованиями Вашингтона, включая требование полного отказа от ядерной активности.